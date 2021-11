Kunst : Weißes Zimmer erinnert an zerstörte Kunst

76 Jahre nach der Zerstörung am Kriegsende erinnert ein neuer Kunstraum in Neubrandenburg an das Palais mit der verschollenen Kunstsammlung.

Neubrandenburg | Das „Weiße Zimmer“ des Kölner Papierfaltkünstlers Simon Schubert wurde am Donnerstag in der Stadt feierlich eröffnet. Der Raum erinnere „wie eine verblassende Erinnerung“ an die historische Sammlung, sagte der 45-Jährige. Mit der Faltkunst hat Schubert versucht, das Innere des dreigeschossigen und einst marktbeherrschenden Palais darzustellen. Lich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.