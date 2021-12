Gesundheit : Weiter leicht sinkende Corona-Zahlen: 1425 Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch den vierten Tag in Folge unter dem Wert der Vorwoche geblieben.

Rostock | Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 1425 neue nachgewiesene Ansteckungen und damit 114 weniger als vor Wochenfrist. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Mittwoch 424,4 nach 417,7 vor einer Woche. Im Vergleich zum Dienstag sank sie um 9,4 Punkte. Die für Sicherheitsmaßnahmen wichtige Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalis...

