Schulen : Wenig Interesse für Corona-Schutzimpfungen an Schulen in MV

Nach dem Schulstart wächst in Mecklenburg-Vorpommern angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen die Sorge, dass erneut Schulen dicht machen müssen. Das soll verhindert werden. Auch mit Impfungen. Doch die Bereitschaft unter Jugendlichen ist verhalten.

Schwerin | Das Angebot zu Corona-Schutzimpfungen an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern trifft offenbar auf ein nur verhaltenes Interesse. In der ersten Woche nach Schulbeginn hätten in einer landesweiten Befragung rund 1800 Schülerinnen und Schüler im Alter ab 16 Jahren ihre Bereitschaft erklärt, sich impfen zu lassen. Das seien 6 Prozent dieser Altersgruppe, tei...

