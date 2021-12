Jahreswechsel : Weniger Datenklau an Geldautomaten: Kein Fall in MV

Kriminelle können mit Daten von Bankkunden, die sie an Geldautomaten in Deutschland ausspähen, immer weniger anfangen. Moderne Technik bremst „Skimming“ aus. Das verdeutlichen auch die Fallzahlen in Mecklenburg.

Frankfurt am Main | Der Datenklau an Geldautomaten in Deutschland wird immer mehr zum Auslaufmodell - das zeigt sich auch in Mecklenburg-Vorpommern. Im laufenden Jahr gab es bis Ende November keinen einzigen Fall im Land, im gesamten Jahr 2020 war es ebenso. Bundesweit ist sowohl die Zahl der Manipulationen an Automaten als auch der Schaden durch solche „Skimming“-Angrif...

