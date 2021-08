Kriminalität : Wieder Wohnmobil-Diebstahl in Vorpommern: Diesmal Greifswald

Die Serie von Wohnmobil-Diebstählen in Vorpommern geht weiter.

Greifswald | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, haben Unbekannte wieder ein Campingfahrzeug in Greifswald entwendet. Das Wohnmobil eines Einheimischen im Wert von rund 40.000 Euro stand auf einem Supermarktparkplatz. Es sei in der Nacht zu Mittwoch verschwunden. In Vorpommern werden seit Wochen immer wieder Wohnmobile gestohlen. Betroffen waren ...

