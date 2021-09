Gesundheit : Wiedereröffnung: Kinderstation in Parchim startet im Oktober

Ab dem 11. Oktober soll die Kinderstation in Parchim wieder in Betrieb gehen.

Parchim | „Dies ist somit der Wiedereinstieg in die stationäre Vollversorgung in Parchim. Ich freue mich über das positive Signal mit Strahlkraft für die gesamte medizinische Versorgung in der Region“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe am Freitag in Parchim. Die Fachabteilung der örtlichen Asklepios-Klinik soll zunächst mit sechs Bet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.