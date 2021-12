Unwetter : Winter-Intermezzo mit Glätte, Unfällen und einigen Schäden

Tief „Daniel“ hat im Nordosten für umgestürzte Bäume und mehrere Unfälle gesorgt. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

Greifswald | Schnee, Sturm und überfrorene Straßen haben in Mecklenburg-Vorpommern einige Verkehrsbehinderungen und Schäden verursacht. Wie Sprecher von Polizei- und Kreisbehörden am Donnerstag in Rostock und Neubrandenburg sagten, wurden bis Mittag etwa 25 Unfälle registriert, die mit Glätte und umgestürzten Bäumen zusammenhingen. Dabei wurden auf der Autobahn 20...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.