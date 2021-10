Wirtschaftspolitik : Wirtschaftsminister Glawe auf Investorensuche in Dänemark

Der scheidende Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe (CDU), ist am Donnerstag nach Dänemark gereist, um in dem skandinavischen Land um Investoren zu werben.

Schwerin | Die geografische Lage Mecklenburg-Vorpommerns mit seiner Brückenfunktion nach Nord- und Osteuropa sei attraktiv für dänische Unternehmen, erklärte er anlässlich der Investorenveranstaltung in der Deutschen Botschaft in Kopenhagen. Glawe warb in Kopenhagen für Wirtschaftsstandorte wie Laage bei Rostock oder die Großgewerbegebiete Pommerndreieck und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.