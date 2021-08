Notfälle : Zahl der Badetoten entgegen Bundestrend mehr als verdoppelt

In Mecklenburg-Vorpommern sind in den ersten sieben Monaten des Jahres mehr als doppelt so viele Menschen ertrunken, wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Berlin | Zwischen Januar und Juli seien hier 21 Menschen ertrunken, im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien neun Badetote registriert worden, teilte die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. Damit liege Mecklenburg-Vorpommern hinter Bayern (29 Fälle) und Baden-Württemberg (23) auf Platz drei der Länder mit den meisten Badetoten. Bu...

