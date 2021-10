Schulen : Zahl der Lehramtsstudierenden erstmals seit 2012 gewachsen

Anlässlich des Weltlehrertags am Dienstag hat das Statistikamt Mecklenburg-Vorpommern eine steigende Zahl der Lehramtsstudierenden im Land bekanntgegeben.

Schwerin | „Die Gesamtzahl der Studierenden, die ein Lehramt an allgemeinbildenden Schulen anstreben, ist im Wintersemester 2020/21 erstmals seit 2012 nicht weiter zurückgegangen“, hieß es in einer Mitteilung des Statistischen Amts am Montag in Schwerin. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl um 2,9 Prozent auf 4498 Studierende angestiegen. Wie es in der Mitteilu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.