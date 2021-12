Justiz : Zahl der Verfahren wegen Kinderpornografie stark gestiegen

Die Zahl der Verfahren wegen Kinderpornografie hat in Mecklenburg-Vorpommern auch in diesem Jahr stark zugenommen.

Schwerin | Die Zahl der Straf- und Ermittlungsverfahren gegen Empfänger von Kinderpornografie sei allein in diesem Jahr um 50 Prozent gestiegen, sagte Generalstaatsanwältin Christine Busse am Freitag nach einem Besuch von Justizministerin Jacqueline Bernhardt in Rostock. Insgesamt gebe es seit Jahren eine kontinuierliche Zunahme. Wie die Generalstaatsanwaltsc...

