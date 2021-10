Schifffahrt : Zoll birgt Rest von sowjetischem Torpedo vor dem Darß

Einen eher ungewöhnlichen Fund hat der Zoll in der Ostsee vor dem Darß ins Schlepptau genommen.

Born am Darß | Einen Teil eines alten sowjetischen Torpedos hat die Mannschaft des Zollkreuzers „Hiddensee“ mit dem Tochterboot „Poel“ in den Nothafen Darßer Ort geschleppt. Dort sei er festgebunden und an den Munitionsbergungsdienst zum Abtransport und zur Entsorgung übergeben worden, sagte ein Sprecher des Zolls am Mittwoch. Laut einer Mitteilung des Zolls hatt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.