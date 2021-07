Bevölkerung : Zuzug aus Berlin und Brandenburg: Einwohnerplus im Osten

In der Corona-Krise mussten viele zu Hause arbeiten, die Kinder betreuen und es gab Ausgangsbeschränkungen. Das empfanden Leute in Großstädten wie Berlin als besonders eng. Das wirkte sich im Zuzug im dünn besiedelten Osten Mecklenburg-Vorpommerns aus.

Neubrandenburg | Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich im Zuge der Corona-Pandemie 2020 deutlich mehr Menschen aus Berlin und Brandenburg angesiedelt als in den Vorjahren. Wie ein Sprecher der IHK Neubrandenburg am Mittwoch erklärte, geht das aus Angaben des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern hervor. Die Nettozuwanderung – also die Differenz zwi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.