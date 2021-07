Bevölkerung : Zuzug aus Berlin und Brandenburg: Mehr Einwohner in MV

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich im Zuge der Corona-Pandemie 2020 deutlich mehr Menschen aus Berlin und Brandenburg angesiedelt als in den Vorjahren.

Neubrandenburg | Wie ein Sprecher der IHK Neubrandenburg am Mittwoch erklärte, geht das aus Angaben des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern hervor. So zogen 1734 Frauen, Männer und Kinder aus Berlin und Brandenburg in die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Das sei knapp zwei Drittel des gesamtes Zuzuges. Durch den Zuzug stie...

