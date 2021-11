Unfälle : Zwei Mädchen angefahren und schwer verletzt

Auf dem Weg zu ihrer Kindertagesstätte sind in Sassnitz zwei kleine Mädchen angefahren und schwer verletzt worden.

Sassnitz | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wollten die Drei- und die Vierjährige am Morgen über eine Straße gehen, als sie von einem Auto erfasst wurden. In der Straße standen ein Müllwagen und ein weiterer Lastwagen, an dem die 31-jährige Autofahrerin bei Dunkelheit gerade noch vorbeifuhr. Die Kinder kamen mit schweren, aber laut Polizei nicht lebensge...

