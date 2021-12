Bildung : Zwei Tage Homeschooling gestartet: Server hielten durch

Die rund 155 000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag in ein zweitägiges Homeschooling gestartet.

Schwerin | Im Gegensatz zu früheren Phasen des Distanzunterrichts hielten die Server der landesweiten Lernplattform „itslearning“ offenbar durch. Dem Ministerium seien keine Beschwerden bekannt geworden, sagte eine Sprecherin. Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern waren am Freitag coronabedingt das letzte Mal in diesem Jahr in die Schule gegangen...

