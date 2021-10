Unfälle : Zwei Tote und etliche Schwerverletzte bei Unfällen

In Mecklenburg-Vorpommern sind inzwischen deutlich weniger Touristen unterwegs. Trotzdem kam es am Wochenende zu mehreren schweren Unfällen. Zwei Männer starben, etliche Menschen wurden schwer verletzt.

Pasewalk | Bei einer Reihe von Verkehrsunfällen sind am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern zwei Radfahrer getötet und mindestens 14 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg und Rostock erklärten, waren in allen Fällen fehlende Aufmerksamkeit und Vorfahrtsverstöße Ursachen für die Unfälle. So starb in Neustad...

