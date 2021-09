Unfälle : Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte bei Unfällen

Das erste Septemberwochenende hat viele Ausflügler an die Küsten und Seen gelockt. Wegen des Bahnstreiks waren zudem mehr Autos als sonst unterwegs.

Lühmannsdorf | Bei einer Reihe von Unfällen sind am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern zwei Autofahrer gestorben und mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, passierten die tödlichen Unfälle auf der Bundesstraße 198 bei Hinrichshagen nahe Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) und nahe Kirchdorf bei Grimmen (Vorpomm...

