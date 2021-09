Handel : Zweite Tarifrunde im Groß- und Außenhandel

Die Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel in Mecklenburg-Vorpommern gehen an diesem Mittwoch in die zweite Runde.

Schwerin | Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 145 Euro oder mindestens 6 Prozent, eine um 70 Euro höhere Ausbildungsvergütung sowie ein tarifliches Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde. Der Tarifvertrag soll den Vorstellungen der Gewerkschaft nach rückwirkend ab 1. Mai und für 12 Monate gelten. Daneben pochen die Arbeitneh...

