Verkehr : A 20 bei Tribsees: Ab Freitag Vollsperrung und Umleitungen

von dpa

erstellt am 26.Okt.2017 | 12:36 Uhr

Die bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) im Moor versinkende Autobahn 20 wird ab Freitagmorgen komplett gesperrt - voraussichtlich mindestens für mehrere Monate. Auch die letzte verbliebene Fahrspur in Richtung Stettin sacke nun ab, weshalb die Sperrung aus Sicherheitsgründen notwendig sei, teilte das Verkehrsministerium am Mittwochabend mit. Der Verkehr soll ab dem Zeitpunkt der Vollsperrung im Richtungsverkehr über eine kürzere Umleitung als bisher geführt werden, hieß es. Die Anwohner der betroffenen Ortschaften an der Umleitungsstrecke seien am Mittwochabend informiert wurden, sagte Hartmut Kolschewski, Bürgermeister der Gemeinde Lindholz. Besonders stark betroffen sei das Dorf Langsdorf, denn auch nach dem für Ende November geplanten Bau einer Behelfsausfahrt würde der Verkehr durch den Ort führen, sagte Kolschewski.