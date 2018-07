Verkehr : A19-Brücke bei Malchow bald wieder vierspurig befahrbar

Zu Beginn der Ferienzeit in Nord- und Ostdeutschland verliert ein Nadelöhr auf dem Weg zur Ostsee für Autoreisende seinen Schrecken. Von diesem Freitag an werde der Verkehr auf der A19 zwischen Berlin nach Rostock wieder vierspurig über die Petersdorfer Brücken bei Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) rollen. Mit Beginn der ersten großen Reisewelle sinke damit die Staugefahr an dieser Stelle erheblich, äußerte sich Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Montag bei einer Baustellenbesichtigung zuversichtlich.

von dpa

02. Juli 2018, 18:52 Uhr

2015 war mit dem Neubau der maroden Autobahnbrücke begonnen worden. Seither stand nur jeweils eine Spur Richtung Norden und Süden zur Verfügung. Das führte regelmäßig zu langen Staus, besonders in den Ferienzeiten. Der vom Bund finanzierte Brückenbau wird laut Pegel teurer als geplant: Statt 43 Millionen würden nun 62 Millionen Euro veranschlagt, sagte er.