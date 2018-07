Verkehr : A19-Brücke bei Malchow wieder vierspurig befahrbar

von dpa

06. Juli 2018, 01:01 Uhr

Nach dreijähriger Bauzeit ist ein erstes Etappenziel beim Neubau der Petersdorfer Brücke auf der Autobahn 19 zwischen Berlin und Rostock erreicht. Am heutigen Freitagmorgen soll der neu errichtete westliche Brückenteil bei Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) für den Verkehr in Richtung Berlin frei gegeben werden. Nach Überzeugung von Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) fällt damit zu Beginn der Ferienzeit ein zeitraubendes Nadelöhr auf dem Weg zur Ostsee für Autoreisende weg. Rund 38 000 Fahrzeuge am Tag passieren nach Angaben von Verkehrsexperten im Sommer die Brücke. Seit Baubeginn war der Verkehr allein über den alten, östlichen Brückenteil mit jeweils nur einer Richtungsfahrbahn geführt worden. Das führte regelmäßig zu langen Staus, besonders in den Ferienzeiten. Fortan soll der Verkehr wieder auf vier Spuren rollen.