Verkehr : A19-Brückenteil-Einbau vorbereitet: Sperrung Richtung Ostsee

Autofahrer auf der Autobahn 19 zwischen Berlin und Rostock müssen sich an der Mecklenburgischen Seenplatte ab heute (20.00 Uhr) auf eine größere Umleitung einstellen. Wegen Kranarbeiten wird die Autobahn ab Röbel in Richtung Ostsee für zehn Stunden gesperrt. Das ist nach Angaben des Schweriner Verkehrsministeriums nötig, um die zweite Teilbrücke über den Petersdorfer See planmäßig bis zum Herbst 2020 fertigstellen zu können. An den beiden Petersdorfer Brücken wird seit 2015 gebaut.

von dpa

16. März 2020, 00:49 Uhr

Mit den Kranarbeiten soll der Einbau des riesigen Stahlmittelteils für die östliche Petersdorfer Brücke vorbereitet werden, der für den 24. März geplant ist. Die A19 gilt als Hauptzufahrt aus Berlin, Ostdeutschland und Bayern zur Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Die Fahrtrichtung nach Berlin sei nicht betroffen.