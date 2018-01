Unfälle : A19 nach Unfall in Höhe Petersdorfer Brücke gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 06.Jan.2018 | 09:50 Uhr

Nach einem Unfall in der Nacht zum Samstag ist die Autobahn 19 in Höhe der Petersdorfer Brücke (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt worden. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs sei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Betontrennung der Fahrstreifen geraten, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten sollten noch bis in den Nachmittag andauern. Die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei auf rund 10 000 Euro.