Unfälle : A19 zwischen Anschlussstellen Malchow und Waren gesperrt

Die Autobahn 19 ist am Montagmorgen wegen eines Unfalls an der Baustelle Petersdorfer Brücke zwischen den Anschlussstellen Malchow und Waren in Richtung Berlin voll gesperrt worden. Ein Lastwagenfahrer war mit seinem Sattelzug in eine Leitplanke der Baustelle (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 59-jährige Fahrer habe angegeben, durch den Gegenverkehr geblendet worden zu sein.