Verkehr : A20-Baustelle im Plan: Tausende Tonnen Asphalt weggefräst

von dpa

27. Mai 2018, 08:57 Uhr

Die Bauarbeiten an der abgesackten Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) liegen laut Verkehrsministerium im Zeitplan. Bis Ende Mai soll die frühere Fahrbahn vollständig abgetragen sein, wie eine Sprecherin sagte. Dann seien rund 5500 Tonnen Asphalt abgefräst worden, die zum größten Teil für neue Asphaltschichten wiederverwendet würden. Außerdem seien etwa 6000 Kubikmeter leicht belastetes Erdreich abgetragen worden. Seit September 2017 versank die A20-Fahrbahn bei Tribsees auf knapp 100 Metern Länge im moorigen Untergrund. Die A20 verläuft an dieser Stelle über eine Torflinse und ruhte auf in den Boden getriebenen Säulen.