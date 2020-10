Verkehr : A20-Sperrung bei Tribsees: Bau von Entwässerungen

Autofahrer müssen auf der wichtigsten Ost-West-Verbindung in Mecklenburg-Vorpommern - der Autobahn 20 bei Tribsees - wieder zwei Tage Vollsperrung in Kauf nehmen. Wie das Verkehrsministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte, wird die A20 am 13. und 14. Oktober zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees (Vorpommern-Rügen) gesperrt. Der Verkehr soll über zwei Bundesstraßen umgeleitet werden. Anliegergemeinden befürchten - wie schon in der Vergangenheit - enorme Verkehrsbelastungen.

von dpa

08. Oktober 2020, 11:55 Uhr