Verkehr : A20-Teilsperrung: Speditionsgewerbe klagt über Mehrkosten

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 12:19 Uhr

Angesichts dieser Auswirkungen sei nicht hinnehmbar, dass an den vielen Baustellen im Land nur tagsüber gearbeitet werde, sagte Voigt. Auf zwei der drei Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern seien aktuell große Baustellen, auch viele Bundesstraßen seien deshalb blockiert. Dabei gehe es dem Verband nicht nur um die Lkw-Fahrer, die durch längere Fahrzeiten belastet würden, betonte er. Auch die Anwohner an den Umleitungsstrecken seien teils extremen Belastungen ausgesetzt.