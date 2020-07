Theater : Ab 30. Juli wieder Programm der Vorpommerschen Landesbühne

Nach den Corona-Lockerungen wartet die Vorpommersche Landesbühne Anklam ab dem 30. Juli wieder mit Kulturangeboten auf. Geplant sind etwa 50 Veranstaltungen in Zinnowitz, Heringsdorf und Anklam, wie eine Theatersprecherin am Dienstag sagte. So stehen unter dem Motto «Zwischen den Wellen. Irdisch und vinetisch» mehrere Talkrunden im Radioformat mit Gästen aus den unterschiedlichen «Vineta-Welten» auf dem Programm der Ostseebühne, wo sonst die Vineta-Festspiele stattfinden.

von dpa

14. Juli 2020, 15:39 Uhr