Gesundheit : Ab Herbst erste vietnamesische Pflegekräfte in Uniklinik

von dpa

31. März 2018, 08:43 Uhr

In der Rostocker Uniklinik werden zu Beginn des Ausbildungsjahres 2018/19 bis zu 20 vietnamesische Pflegekräfte erwartet. Aktuell seien sie in ihrer Heimat noch in der Sprachausbildung, sagte der Pflegevorstand der Universitätsmedizin Rostock, Annett Laban, der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien ausgebildete Pflegekräfte. Allerdings werde in Vietnam weit über den Bedarf ausgebildet, so dass viele Examinierte in anderen Branchen arbeiteten. «Wir ziehen dem Land nicht die dort notwendigen Pflegekräfte ab. Wir geben ihnen vielmehr die Chance, wieder in der Pflege Fuß zu fassen», sagte Laban.