Verkehr : „Abkürzer“ zwingen Intercity Rostock-Dresden zum Notstopp

Unvorsichtige Reisende haben einen Intercityzug (IC) bei Rostock zur Notbremsung gezwungen und sind dann geflüchtet.

Kavelstorf | Nach dem Vorfall am Dienstag in Kavelstorf (Landkreis Rostock) wird noch nach den Personen gesucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch in Rostock sagte. Der IC war auf dem Weg nach Dresden. Kavelstorf liegt 16 Kilometer südlich von Rostock. Nach ersten Ermittlungen waren die Gesuchten in Kavelstorf am Bahnsteig aus der S-Bahn Güstrow-Ro...

