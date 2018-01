Kommunen : Abriss der Heinkelmauer in Rostock hat begonnen

Der jahrelang umstrittene Abriss der baufälligen Heinkelmauer in Rostock hat begonnen. Wie das Wohnungsunternehmen Wiro am Montag berichtete, werden die Arbeiten mehrere Wochen beanspruchen. Bereits im Dezember seien die Relikte der Mauer mit einer zehn Meter hohen Schutzwand abschnittsweise eingerüstet worden. So soll verhindert werden, dass das parallel laufende Gleisbett der Straßenbahn und damit der Fahrbetrieb beeinträchtigt werden. Die Wiro will auf dem Werftdreieck rund 700 Wohnungen bauen.