Theater : Abschied für Mehrfach-Intendant Kümmritz mit «Finale Grande»

Mit «Klängen aus Tausendundeiner Nacht» geht an diesem Sonntag in Neustrelitz eine Theater-Ära zu Ende: Joachim Kümmritz - einziger Mehrfach-Intendant in Mecklenburg-Vorpommern - wird verabschiedet. Bei einer Gala als «Finale Grande» der Operettenfestspiele wollen Gesellschafter, Ensemble und Wegbegleiter dem 70-Jährigen danken. «Ich bin 70 Jahre alt geworden, das muss reichen», sagte der Schweriner der Deutschen Presse-Agentur. Kümmritz war 17 Jahre Generalintendant am Staatstheater in Schwerin und hat ab 2014 mitten in der Theaterreformkrise die Theater in Neubrandenburg/Neustrelitz sowie später auch Rostock durch die kulturpolitischen Wirren geführt.

von dpa

19. Juli 2019, 09:15 Uhr

In Rostock wurde der Theaterfachmann bereits mit einer Schiffsfahrt verabschiedet. Kommunalpolitiker sprechen mit Hochachtung von der Leistung des gebürtigen Berliners an der Seenplatte und in Rostock.