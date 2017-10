Tiere : Abschied vom geliebten Tier: Alternativen zur Entsorgung

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Wenn Hund oder Katze sterben, ist guter Rat oft teuer: Wohin mit dem geliebten Tier? Wer ein eigenes Grundstück hat, darf es in Mecklenburg-Vorpommern dort vergraben. In der Stadt bleibt die Tierkörperentsorgung über Tierärzte, ein Tierfriedhof oder die Einäscherung in einem Tierkrematorium. Zu den ältesten Tierfriedhöfen im Land gehört der in Rostock-Toitenwinkel, wo seit den 1990er Jahren um die 300 Tiere auf einem Vereinsgrundstück beerdigt wurden. In Pampow bei Schwerin ist eine ähnliche Anlage eines privaten Betreibers entstanden. Im Forstamt Karbow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind Tierbestattungen im Wald möglich. Billig sind die Bestattungen nicht, aber auch für die Entsorgung eines toten Tieres muss der Halter zahlen.

