Regierung : Abschluss des Mecklenburg-Vorpommern-Tags in Rostock

von dpa

20. Mai 2018, 11:06 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein ist heute in Rostock der Mecklenburg-Vorpommern-Tag fortgesetzt worden. Noch einmal werden in den rund 100 Pagodenzelten Experten Rede und Antwort stehen. Zentraler Anlaufpunkt wird der Neue Markt mit der Hauptbühne und dem Bereich der Landesregierung sein. Dort hatten sich am Samstag die Minister versammelt und wurden von den Gästen befragt. Einer der Höhepunkte wird die Demonstration der Rettungshundestaffel auf dem Platz am Kanonsberg sein. Um 18.00 Uhr ist dann Schluss - und Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) wird den Staffelstab an den nächsten Ausrichter des Mecklenburg-Vorpommern-Tages übergeben.