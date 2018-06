Kriminalität : Absender von Briefbomben-Attrappen überführt sich selbst

Seine Neugier hat den mutmaßlichen Absender mehrerer Briefbomben-Attrappen verraten: Der 59-Jährige aus Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) sei am Montag ins Magdeburger Wahlkreisbüro der Grünen gekommen, um zu fragen, ob seine Sendung auch angekommen sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der vergangenen Woche war dort ein Brief mit herausragenden Drähten eingegangen. Mitarbeiter informierten die Polizei.

von dpa

26. Juni 2018, 10:42 Uhr

Bei der Befragung gab der 59-Jährige an, für mehrere solcher Sendungen verantwortlich zu sein. Darunter sei auch ein Brief mit herausragenden Kabeln an ein AfD-Büro in Staßfurt gewesen, der am Montag für eine Evakuierung des Gebäudes gesorgt hatte. Laut Polizei sind weitere Prüfungen nötig, um auszuschließen, dass es sich bei dem Mann um einen Trittbrettfahrer handelt. Ermittelt wird wegen Androhung von Straftaten.