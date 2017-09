Parteien : Abwahlanträge gegen Ex-AfD-Mitglied Arppe in Bürgerschaft

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock entscheidet am heutigen Mittwoch (16.00 Uhr) über die weitere Mitgliedschaft des früheren AfD-Politikers Holger Arppe in zwei Gremien. Der 46-Jährige soll auf Antrag der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch09 nicht mehr Mitglied in der Verbandsversammlung des Planungsverbands Region Rostock sein. Das Bündnis wendet sich auch gegen Arppes Verbleib als stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des Städte- und Gemeindetags Mecklenburg-Vorpommern. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Anträge angenommen werden.