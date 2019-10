Verkehr : Acht Wildunfälle binnen 14 Stunden: Keine Verletzten

von dpa

25. Oktober 2019, 15:11 Uhr

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag hat die Polizei im gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg insgesamt acht Wildunfälle registriert. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand, es entstanden jedoch Schäden im vierstelligen Bereich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Alle Unfälle ereigneten sich innerhalb von 14 Stunden, aber vor allem bei Dunkelheit und in der Morgen- und Abenddämmerung. Die Polizei bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, um entsprechend reagieren und mögliche Unfälle vermeiden zu können. Im Herbst steigt das Risiko für Wildunfälle an, da die Tiere auf Futtersuche bei sinkenden Temperaturen und zur Paarungszeit längere Wege zurücklegen.