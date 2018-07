Verkehr : Achtjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

von dpa

27. Juli 2018, 05:49 Uhr

Ein Achtjähriger ist am Donnerstagnachmittag in Warnemünde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei auf der Parkstraße plötzlich zwischen parkenden Autos heraus auf die Straße getreten, teilte die Polizei in Rostock mit. Eine 43-jährige Autofahrerin, die in Richtung Diedrichshagen fuhr, konnte mit ihrem Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst den Jungen. Er kam in eine Klinik, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.