Brände : Acker in Brand: Züge zwischen Hamburg und Berlin umgeleitet

von dpa

25. Juli 2019, 19:42 Uhr

Weil in der Nähe von Neustadt (Dosse) ein Acker in Brand geraten war, mussten Bahnreisende sich am Donnerstag in Geduld üben: Züge auf der ICE-Strecke zwischen Berlin und Hamburg wurden in beide Fahrtrichtungen wegen des Feuers und der Löscharbeiten für mehrere Stunden über Stendal umgeleitet. Das twitterte die Deutsche Bahn am frühen Abend. Für die Reisenden bedeutete dies eine um 90 Minuten längere Fahrzeit.