Luftverkehr : ADAC-Rettungshubschrauber mit mehr Einsätzen in MV

Der in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stationierte ADAC-Rettungshubschrauber ist im vergangenen Jahr häufiger zu Einsätzen gerufen worden als noch 2019.

Hamburg | Die Zahl stieg in diesem Zeitraum um 31 auf 1274, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Das sind rund 24 Einsätze in der Woche. Der häufigste Einsatzgrund mit 38 Prozent waren demnach Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems wie etwa Herzinfarkte oder Her...

