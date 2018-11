Migration : ADAC-Umfrage: Mobilität in MV ist weitgehend individuell

Die Menschen im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns sind einer Umfrage des ADAC zufolge weitgehend zufrieden mit ihrer Mobilität. Allerdings sind sie stark auf das Auto angewiesen, wie der Sprecher des ADAC Hansa, Christian Hieff, am Montag in Schwerin bei der Vorstellung der Umfrage in Schwerin sagte.

von dpa

26. November 2018, 13:55 Uhr

Von den 260 Mecklenburgern und Vorpommern, die im September telefonisch befragt wurden, nutzten demnach 96,6 Prozent das private Auto oder Motorrad als Fahrer oder Mitfahrer, davon zwei Drittel als sogenannte Vielnutzer an mehr als 100 Tagen im Jahr. Nur knapp die Hälfte der Befragten nutze öffentliche Verkehrsmittel. Hinderungsgründe für eine häufigere Nutzung von Bus und Bahn seien fehlende Direktverbindungen, ein unzureichender Takt und eine als zu lang empfundene Fahrtdauer. Die Umfrage ist laut ADAC repräsentativ.