Tourismus : ADFC-Radreiseanalyse: Mecklenburg-Vorpommern rutscht ab

von dpa

07. März 2019, 10:02 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat im deutschlandweiten Vergleich der beliebtesten Radreiseregionen weiter an Boden verloren. Die Region Ostsee/Ostseeküste landete bei der Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nur noch auf Platz 8. Dies war noch einmal zwei Plätze schlechter als im Vorjahr, wie der ADFC am Donnerstag auf der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin mitteilte. Beliebteste Radregion sei weiter unangefochten Bayern, gefolgt vom Münsterland und dem Weserbergland. Der Ostseeküsten-Radweg schnitt demnach bei den Radrouten um einen Platz schlechter als im Vorjahr ab und wurde Neunter. In dieser Kategorie führt mit großem Abstand der Weser-Radweg.