Tiere : Adler-Drohne: Neue Methode schützt Blaubeeren

vergrößern 1 von 1 Foto: Norbert Fellechner 1 von 1

Das rund 1000 Euro teure Fluggerät wird per Fernbedienung an die Vogelschwärme herangeflogen und setzt sich dann meist darüber. In Rottmannshagen bewirtschaftet der Betrieb Heidelbeeren auf rund 21 Hektar. Den bisherigen Verlust durch Stare schätzt Jaschinski auf bis zu 15 Tonnen Beeren, was 100 000 Euro pro Saison sein können.

Agrargesellschaft zu Plantage

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 06:12 Uhr