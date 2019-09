Personen : Älteste Rostockerin feiert 107. Geburtstag: OB gratuliert

Die älteste Einwohnerin Rostocks, die 107 Jahre alte Gertrud Blohm, hat zwei Tage nach ihrem Geburtstag Gratulationsbesuch von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) erhalten. Und der kam nicht alleine: Denn Madsen wurde von dem Profiboxer Jürgen Brähmer begleitet, mit dem die Jubilarin über Boxen gefachsimpelt habe, wie die Stadt am Montag berichtet.

von dpa

09. September 2019, 16:25 Uhr

Die gebürtige Bützowerin war lange Zeit als Sekretärin bei der früheren Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei beschäftigt. Sie lebe gern in unmittelbarer Nähe zum Ostseestrand und sei intensiv am Zeitgeschehen interessiert, hieß es. Besonders Formel-1-Rennen und der Boxsport begeistern sie. So habe Madsen mit Brähmer dafür sorgen können, dass ausreichend über den Boxsport gesprochen wurde.