Landtag : Änderung von Strategiefonds-Gesetz auf den Weg gebracht

Der Umgang mit dem umstrittenen Strategiefonds wird neu geregelt. Die Opposition sieht in der geplanten Änderung jedoch nur Kosmetik.

von dpa

29. Januar 2020, 18:44 Uhr

Der Landtag als Ganzes und nicht nur der Finanzausschuss soll künftig über die Verteilung von Geld aus dem millionenschweren Strategiefonds für Bürgerprojekte entscheiden. Das Parlament überwies den Änderungsentwurf für das Strategiefonds-Gesetz am Mittwoch nach erster Lesung zu weiteren Beratungen in die zuständigen Ausschüsse.

Vertreter der Opposition übten in der Debatte erneut grundsätzliche Kritik an dem Fonds, der aus Haushaltsüberschüssen gespeist wird. 25 Millionen Euro daraus können für Bürgerprojekte verteilt werden. In aller Regel werden daraus Projekte finanziert, die von Abgeordneten der Regierungsparteien SPD und CDU aus ihren Wahlkreisen vorgeschlagen werden. Der AfD-Abgeordnete Christoph Grimm sprach in dem Zusammenhang von «politischer Landschaftspflege» der Regierungskoalition.

Der Linken-Abgeordnete Peter Ritter kritisierte, das eine Initiative, die Geld benötige, gute Beziehungen zu einem Politiker haben müsse, der Zugriff auf den Fonds habe. «Wenn ich niemanden kenne, der jemanden kennt, habe ich schlechte Karten - und das ist das Problem des Strategiefonds», sagte Ritter.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Vincent Kokert wies, wie auch andere Politiker der Regierungskoalition, die Vorwürfe zurück. Auch die Opposition könne Vorschläge für eine Förderung aus dem Strategiefonds vorlegen, sagte er.

Die Linke hatte vor dem Landesverfasssungsgericht in Greifswald gegen den Fonds geklagt. Sie scheiterte. Das Gericht betonte aber, dass dem Landtag als Ganzem bei der Entscheidung über den Einsatz von Geld eine große Bedeutung zukomme. Diesem Hinweis will die Koalition nun mit der jetzt angeschobenen Änderung des Stratgiefonds-Gesetzes nachkommen.