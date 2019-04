Bildung : Änderungen im Lehramtsstudium sollen Abbrecherquote senken

Die Universitäten in Rostock und Greifswald planen gravierende Änderungen im Lehramtsstudium, um die bislang extrem hohe Abbrecherquote zu senken. So sollen Studienanfänger eine individuellere Betreuung erhalten, damit sie sich frühzeitig über ihre Eignung für den Lehrerberuf klar werden können. Das ist eine von drei Neuerungen, über die Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Dienstag in Schwerin informierte.

von dpa

23. April 2019, 13:52 Uhr

Zudem soll das Fachwissen insbesondere in den naturwissenschaftlichen Bereichen einen deutlich stärkeren Bezug zum Unterricht haben. Studenten hatten zuvor häufig beklagt, dass die wissenschaftlichen Ansprüche zu hoch geschraubt waren. Durch eine bessere Koordinierung der zeitlichen Abläufe soll die Prüfungslast für die Studenten verringert werden.

Das Maßnahmenpaket ist eine erste Reaktion auf vielfach ausbleibende Studienerfolge von Lehramtsstudenten in Mecklenburg-Vorpommern. Einer im Vorjahr veröffentlichten Studie zufolge schloss nur etwa ein Viertel der Regionalschullehrer das Studium auch ab.