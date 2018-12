Parteien : AfD-Abspaltung beendet Parteiprojekt BMV

von dpa

09. Dezember 2018, 02:15 Uhr

Die von früheren AfD-Mitgliedern initiierte Partei Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) steht nach knapp einem Jahr schon wieder vor ihrer Auflösung. Auf einem Sonderparteitag am heutigen Sonntag in Greifswald soll das Ende der BMV beschlossen werden. Nach Angaben einer Sprecherin werden dazu etwa 20 Mitglieder erwartet. Insgesamt hatten sich nur 32 Menschen der Partei angeschlossen, was deutlich unter den Erwartungen der Gründer lag. Im Herbst 2017 waren vier Landtagsabgeordnete wegen mangelnder Distanz der AfD zu Gewalt und Rechtsextremismus aus der Partei ausgetreten und hatten die neue Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern gebildet. Deren Fraktionschef Bernhard Wildt war Mitinitiator für die Gründung der gleichnamigen Partei, deren Ende nun bevorsteht. Wildt hat bereits angekündigt, sich den Freien Wählern anzuschließen. Die Landtagsfraktion trug zuletzt bereits den Namen Freie Wähler/BMV.