Kriminalität : AfD-Bürgerbüro in Stralsund mit schwarzer Farbe beschmiert

von dpa

09. Oktober 2019, 12:20 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch eine Fensterscheibe des AfD-Bürgerbüros in Stralsund beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Graffito auf einer Streifenfahrt entdeckt. Mit schwarzer Farbe war das Wort «sketchy» aufgesprüht worden, was verschiedene Bedeutungen von dürftig über unklar bis zwielichtig haben kann. Der Schriftzug war etwa 1,30 Meter breit und bis zu 1,20 Meter hoch. Eine sofortige Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Der Staatsschutz der Kripo Anklam ermittelt.