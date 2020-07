Freizeit : AfD fordert Öffnung von Clubs und Diskotheken

Angesichts des niedrigen Infektionsgeschehens mit dem neuartigen Coronavirus fordert die AfD eine Öffnung von Clubs und Diskotheken in Mecklenburg-Vorpommern. «Nach der Aufhebung des Kontaktverbotes sind die geltenden Verbote für Clubs und Diskotheken nicht länger nachvollziehbar», sagte der Landtagsabgeordnete Thomas de Jesus Fernandes in einer am Freitag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Für eine umgehende Öffnung könne zur Bedingung gemacht werden, dass nur Bürger Mecklenburg-Vorpommerns Einlass erhalten, um mögliche Infektionen lokal zu begrenzen.

von dpa

17. Juli 2020, 13:17 Uhr